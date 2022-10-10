مصدر أوكراني: مسقط رأس زيلينسكي تعرض لقصف عنيف

أكد ألكسندر فيلكول، حاكم مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية أن مدينة كريفوي روغ، مسقط رأس الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تعرضت لقصف صاروخي أسوة بكثير من المدن الأوكرانية الأخرى.

وأكدت السلطات في كييف وخاركوف وسومي (شمال) وجيتومير وخميلنيتسكي وتيرنوبول وإيفانو-فرانكوفسك ولفوف (غرب) وأوديسا ونيكولايف (جنوب) ومقاطعات أخرى، تعرض مناطق فيها لضربات صاروخية أستهدفت معظمها مواقع البنية التحتية الحيوية.

إقرأ المزيد

وأدت الهجمات إلى وقف تشغيل العديد من محطات الطاقة الحرارية، وانقطاعات في الكهرباء وإمداد المياه ومشاكل بالإنترنت.

وأعلنت السلطات عن توقف مترو الأنفاق في كييف وخاركوف عن العمل تماما، فيما حذرت شركة السكك الحديد الأوكرانية من تأخيرات محتملة في حركة القطارات في الاتجاه الغربي بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء.

المصدر: وكالات