قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن "روسيا تسعى جاهدة من أجل السلام، لقد كنا في حوار ليس فقط خلال هذه السنوات الثماني، ولكن لمدة 30 عاما".

وأضاف، مجيبا عن سؤال حول ما إذا كان من الضروري الانتظار لمدة 8 سنوات بخصوص دونباس: "نحن نسعى دائما من أجل السلام. بعد كل شيء، انظر: ليس فقط هذه السنوات الثماني، ولكن على مدار ثلاثين عاما، شاركنا في الحوار والإقناع والحديث. وفي حالة يأس، تم اتخاذ القرارات. لقد تركونا ببساطة لا توجد طريقة أخرى. استمر لعقود، سلكنا كل الطرق.. لا توجد طريقة أخرى".

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المصدر: نوفوستي