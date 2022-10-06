الخارجية الروسية: ننظر في كل الخيارات لتحديد أسباب تفجيرات "السيل الشمالي"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن موسكو "تدرس كل الخيارات" لمعرفة أسباب الهجمات الإرهابية التي وقعت ضد خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي".

وأضاف نائب الوزير، خلال رده على سؤال حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها موسكو للتحقق من أسباب الهجمات الإرهابية في حال حدوث تعثر في التحقيق: "كل الخيارات قيد البحث".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق صرح فيرشينين، بأن روسيا تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بمشاركة موسكو وبرلين بهدف كشف اللثام عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي 1 و2".

ويشار إلى أن خطي نقل الغاز الروسي إلى أوروبا – "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2"، تعرضا لتفجيرات إرهابية في آن واحد في يوم 26 سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي