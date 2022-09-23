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الكرملين يتحدث عن الإجراءات المرتقبة حالة تأييد سكان دونباس والمناطق المحررة الانضمام إلى روسيا

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الكرملين يتحدث عن الإجراءات المرتقبة حالة تأييد سكان دونباس والمناطق المحررة الانضمام إلى روسيا
Sputnik
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أكد الكرملين أنه في حال اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات في جمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ستتبع ذلك إجراءات من جانب البرلمان والرئيس الروسي.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن هذه الإجراءات ستجري بشكل سريع.

ويشار إلى أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، بدأ اليوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وسيستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

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وقال بيسكوف: " بالتأكيد، سيتطلب الأمر لاحقا صدور قرار بهذا الخصوص من جانب البرلمان ورئيس الدولة في روسيا. ويجب توقيع الوثائق اللازمة، وتنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة. وسيتم تنفيذ كل شيء بما يتفق بدقة مع القانون المعمول به ".

ووفقا لممثل الكرملين، سيتم تنفيذ كل هذه العملية بسرعة.

المصدر: نوفوستي

 

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