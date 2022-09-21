بوتين: كييف ردت في البداية إيجابيا على المقترحات الروسية لكن الغرب أوعز إليها بتعطيل جميع الاتفاقات

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن كييف كانت قد ردت في البدء على المقترحات الروسية إيجابيا، إلا أن الغرب أوعز إليها بتعطيل جميع الاتفاقات المتوصل إليها.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه اليوم الأربعاء الموجه للشعب الروسي: "بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ردت كييف بشكل إيجابي على مقترحات الاتحاد الروسي، لكن الحل السلمي لم يناسب الغرب، وأوعز إلى أوكرانيا مباشرة بتعطيل الاتفاقات"، لافتا إلى أن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا.

وأوضح بوتين أن المقترحات التي كانت قد طرحتها موسكو، تتعلق في المقام الأول بأمن روسيا ومصالحها.

وشدد الرئيس الروسي في هذا السياق قائلا: "لكن من الواضح أن الحل السلمي لم يناسب الغرب، لذلك بعد التوصل إلى حلول وسط معينة، أعطيت كييف عمليا أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات، وبدأوا في ضخ أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة".

المصدر: نوفوستي