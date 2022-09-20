الخارجية السلوفاكية تستدعي سفير روسيا بعد حادث "مقبرة جنود الجيش الإمبراطوري الروسي"

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، عن استدعاء السفير الروسي لدى سلوفاكيا إيغور براتشيكوف يوم الثلاثاء فيما يتعلق ببيان حديث حول وضع مقبرة الجيش الإمبراطوري الروسي في قرية لادوميروف.

ووفقا لبيان الخارجية: " تم استدعاء السفير الروسي إيغور براتشيكوف إلى وزارة الخارجية السلوفاكية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر فيما يتعلق ببيان صدر مؤخرا حول مزاعم تدنيس مقبرة عسكرية في لادوميروف".

وبحسب الخارجية السلوفاكية، تعمد السفارة الروسية إساءة استخدام مواضيع حساسة من أجل "تقسيم المجتمع ونشر المشاعر العدوانية" في سلوفاكيا، وأكدت الخارجية أن "اتهامات التدمير المزعوم للمقبرة العسكرية في لادوميروف لم يتم تأكيدها بأي شكل من الأشكال".

وخلال رحلة عمل للسفير الروسي لدى سلوفاكيا إيغور براتشيكوف إلى المناطق الشرقية من البلاد في 13 سبتمبر، تم اكتشاف حقيقة تدنيس قبور الأبطال الروس المدفونين في قرية لادوميروف، وكما اتضح، أصدر مسؤول القرية قبل شهرين أمرا بتدمير القبور بالجرافة.

المصدر: تاس