مطالبات أمريكية بتشريع نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

صرح رئيس مجموعة العمل الوزارية بشأن تطبيق العقوبات ضد روسيا أندرو آدامز، بأن وزارة العدل الأمريكية تطلب من الكونغرس إضفاء الشرعية على نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وقال آدامز مام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة استماع تم عنونتها رسميا بـ "تضييق الخناق على روسيا": "يتطلب استخدام الأموال والممتلكات المحظورة في الولايات المتحدة لتعويض أوكرانيا، عن الأضرار الناجمة عن الأعمال العدائية تعديلات على العديد من اللوائح التي تحكم استخدام الأموال المصادرة".

وأضاف: "مثل هذا الاقتراح سيسمح لوزارات العدل والخزانة والخارجية بالعمل معا لتوجيه الأموال التي صادرتها حكومة الولايات المتحدة لدفع تعويضات لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن مصادرة الممتلكات وحجز الطائرات والممتلكات والعقوبات ضد رجال الأعمال الروس، تظهر انهيار حرمة الملكية الخاصة في الغرب وخطر ممارسة الأعمال التجارية هناك.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدا على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا بالفعل عن التقصير في التزاماتهما تجاه روسيا، وتجميد احتياطاتها من النقد الأجنبي.

المصدر: نوفوستي