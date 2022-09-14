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"سنزود به أوروبا كي لا تتجمد".. لوكاشينكو يقطع الحطب (فيديو)

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Sputnik
الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أنه لن يسمح لأوروبا بالتجمد.

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ونشرت قناة "بول بيرفوغو" في "التلغرام" القريبة من المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية مقطع فيديو يظهر لوكاشينكو في أثناء قيامه بتقطيع الخشب. وقال فيه لوكاشينكو: "لن نسمح لأوروبا بالتجمد. سنساعد أشقاءنا. ومن الممكن أنهم سيساعدوننا يوما ما أيضا".

وأضاف أنه لن يتعين على أوروبا أن تختار الآن بين أشجار عيد الميلاد أو أي نوع آخر من الحطب، موضحا بقوله: "أهم شيء هو أن تشعر بالدفء".

وتابع: "يجب التفكيرفي كيفية أن يحصل عليه الفلاحون والعمال وليس الأغنياء. الشيء الرئيسي هو أن دودا ومورافيسكي (الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي) لم يتجمدا في بولندا، إذ إنهما جارانا وربما سيغيران موقفهما".

المصدر: نوفوستي

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