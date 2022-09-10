مقتل مدني بقصف أوكراني لسوق شعبية قرب محطة السكك الحديدية في دونيتسك

قال عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، إن أحد المدنيين لقي مصرعه خلال قصف القوات الأوكرانية، لسوق شعبية بالقرب من محطة سكة حديد في دونيتسك.

وذكر العمدة، أن القصف أسفر كذذلك عن إصابة مواطن آخر بجروح، واشتعلت النيران في أروقة التسوق.

وأضاف: "وفقا للمعلومات الواردة، أطلق الفاشيون الأوكرانيون النار على سوق بالقرب من محطة السكة الحديد. وبحسب المعطيات الأولية، قتل مدني وأصيب آخر. واشتعلت النيران في مراكز التسوق نتيجة القصف".

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في وقت سابق، أفادت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القصف الأوكراني تسبب بمقتل مواطن وإصابة مدني آخر في منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

المصدر: نوفوستي