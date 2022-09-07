بوتين في تلميح إلى شولتس: التقط ما شئت من الصور على خلفية التوربين ولكن هات الوثائق!

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في نقاط محددة كيف دفعت أوروبا بنفسها إلى أزمة طاقة.

وقال بوتين بهذا الشأن: "اعطونا التوربينات، ونحن سنقوم غدا بتشغيل (السيل الشمالي). إنهم لا يعطون أي شيء. بأنفسهم خلقوا القضية، والآن لا يعرفون ما العمل".

ولفت الرئيس الروسي إلى وجود "فرعين من خطوط أنابيب نقل الغاز تمر بأوكرانيا، بادرت أوكرانيا وأغلقت أحد الخطين بحجة مختلقة، للسيطرة عليه".

وتطرق بوتين أيضا إلى خط أنابيب يامال، مشيرا إلى أن "الخط الثاني في منظومة أنابيب يامال - أوروبا عبر بولندا: فرضت سلطات البلاد عقوبات على خط أنابيب الغاز هذا وأغلقته".

أما نورد ستريم، فلفت الرئيس الروسي إلى أن "الشركاء الألمان قاموا بإخضاع كامل جانب الصيانة التقنية لمجمل القانون البريطاني، واتفقوا على إصلاح الأنابيب في كندا (ونحن ما ذنبنا في هذا الأمر)".

وقال بوتين في شرحه لمستجدات الموقف "الخدمات اللوجستية تغيرت، ومن الضروري إدخال تغييرات في العقد. يمكن التقاط ما تريد من صور على خلفية التوربين، لكن أعط المستندات في نهاية المطاف".

المصدر: RT