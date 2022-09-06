مجلس الأمن الروسي: المختبرات البيولوجية الأمريكية تخلق مخاطر وصول فيروسات خطيرة إلى الإرهابيين

أكد نائب أمين مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، أن الولايات المتحدة تواصل فتح مختبرات بيولوجية سرية حول العالم، وهو الأمر الذي يخلق خطر وقوع فيروسات خطيرة في أيدي الإرهابيين.

وقال كوكوف في حوار مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "بدلا من توطين البحث في هذا المجال قدر الإمكان، مع ضمان المستوى الضروري من السيطرة العامة، تواصل الولايات المتحدة إنشاء مختبرات بيولوجية سرية في جميع أنحاء العالم".

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وشدد على أن هذا النهج يخلق مخاطر لوقوع الفيروسات الخطيرة في أيدي الإرهابيين والمتطرفين، بمن فيهم النازيون الجدد.

وأشار إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة "تم الحصول على أدلة تثبت القيام بأنشطة بيولوجية عسكرية على أراضي أوكرانيا تحت رعاية البنتاغون".

وتابع: "امتلاك الإرهابيين أسلحة حديثة يتيح لهم الفرصة للقيام بأعمال إرهابية واسعة النطاق، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على المجتمع ونظام الدولة".

وحذر من أن "الأحداث المعروفة في العراق وليبيا وأفغانستان تظهر بوضوح العواقب المأساوية التي يمكن أن يؤدي إليها ذلك".

المصدر: تاس