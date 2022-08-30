فوتشيتش: صربيا لا تفكر في تغيير سياستها تجاه روسيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده لم تفرض عقوبات على روسيا منذ أكثر من ستة أشهر، ولا تفكر في تغيير سياستها التي أثبتت عقلانيتها.

وأضاف الرئيس الصربي في كلمة موجهة إلى المواطنين: "أما بالنسبة للعقوبات، فقد تحدثنا عن ذلك قبل 190 يوما – في قرارات مجلس الأمن القومي الصربي. قال البعض، إن هذه القرارات ستصمد يوما ونصف اليوم، وقال البعض الآخر - ثلاثة أيام، شهر، ثلاثة أشهر. لكن هذه القرارات لا تزال صامدة منذ ستة أشهر. وهكذا تظهر دولة صربيا جديتها".

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وتابع الرئيس: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث لاحقا، لكننا نظهر جديتنا وحزمنا وأن لدينا قناعاتنا الخاصة، والتي لا ينبغي الاتفاق عليها مع أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن أن يكون لهم تأثير مباشر على سياسة صربيا. هذه هي سياستنا والآن لا نفكر في تغييرها على الإطلاق، أعتقد أنها أثبتت أنها معقولة، على الرغم من كل الضغوط".

ونوه فوتشيتش، ساخرا، بأنه إذا جمعنا كل الأمثلة عن الضغوط الخارجية التي صمدت بلغراد أمامها خلال هذه الأشهر الستة، "فيمكن جمع كتاب ضخم بحجم رأس مال لكارل ماركس".

المصدر: نوفوستي