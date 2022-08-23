بوليتيكو: الولايات المتحدة قد تكون قدمت لأوكرانيا أسلحة لم تعلن عنها

نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا يرجح قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا ببعض أنواع الأسلحة والذخيرة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا.

وقالت مصادر مطلعة لـ "بوليتيكو"، إن الولايات المتحدة أدرجت قذائف "إكسكاليبور" الموجهة على حزمة المساعدات العسكرية التي تمت المصادقة عليها في 19 أغسطس، على الرغم من عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن ذلك رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك وثيقة، وجهتها الإدارة الأمريكية إلى المشرعين، تقول إن المساعدات لأوكرانيا قد تخرج عن إطار ما تم الإعلان عنه ضمن حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 775 مليون دولار.

وفي وقت سابق، تحدث خبراء أمريكيون عن إصابة القوات الأوكرانية للأهداف في شبه جزيرة القرم. ورجح البعض أن الانفجارات التي سجلت هناك قد تكون ناجمة عن صواريخ ATACMS، وليس "عمليات القوات الخاصة التي نقلت متفجرات إلى المواقع"، حسبما قال الجانب الأوكراني.

وكان مستشرا الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قد أعلن في يوليو الماضي أن واشنطن لا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS، خوفا من الرد الروسي المحتمل.

ويوم الجمعة قال مسؤول رفيع في البنتاغو إن الولايات المتحدة قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ HARM المضادة للرادارات بشكل سري منذ فترة، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن نوع الصواريخ رسميا، بل جرى الحديث فقط عن تقديم "وسائل مضادة للرادارات" دون أي تفاصيل أخرى.

المصدر: بوليتيكو