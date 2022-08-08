صحيفة أمريكية: لافروف قد يفسد زيارة بلينكن إلى إفريقيا

قد تنتهي رحلة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إفريقيا بالفشل، على خلفية الجولة التي سبقه فيها لأفريقيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

هذا ما نقلته جريدة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأمريكية عن المحللين، جيسيكا دوناتي وغابرييل شتاينهاوزر، حيث كتب المحرران أن بلينكن بدأ جولة في 3 دول في إفريقيا يوم أمس الأحد، 7 أغسطس، بسبب مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية المتزايدة بشأن النفوذ الروسي في القارة، خاصة أعقاب رحلة لافروف الأخيرة إلى هناك.

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وأشار دوناتي وشتاينهاوزر إلى أن رحلة بلينكن تهدف إلى تغيير الموقف المحايد للدول الإفريقية الرائدة فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا. ومع ذلك، يخلص المقال إلى أن السلطات الأمريكية قد لا تحقق هذا الهدف، نظرا لرحلة لافروف الأخيرة إلى إفريقيا.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" Financial Times الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن جولة لافروف الإفريقية الناجحة تظهر فشل الغرب في عزل موسكو تماما.

وسوف يزور بلينكن، جمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا ورواندا والفلبين وجنوب إفريقيا، حيث يخطط الوزير الأمريكي، من بين أمور أخرى، مناقشة الوضع حول أوكرانيا.

المصدر: RT