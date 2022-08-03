الدفاع الروسية تعلن عن 27 عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، أن روسيا وأوكرانيا أجريتا 27 عملية لتبادل الأسرى، وجثث القتلى.

وقال فومين: "بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم تنظيم مفاوضات مع كييف حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى. وتم تنفيذ 27 عملية تبادل حتى الآن".

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وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب تعمل وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تم في أبريل ومايو 2022 إجلاء المدنيين عن مصنع "آزوفستال"، وقبول استسلام العسكريين الأوكرانيين ومقاتلي الجماعات المتطرفة من هناك.

وشدد على أنه تمت مراعاة الجوانب الإنسانية من قبل روسيا في جميع هذه العمليات، وأكد موظفو المنظمات الدولية التقيد الروسي الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني خلالها.

المصدر: نوفوستي