صحيفة "بوليتيكو" تكشف سبب "غضب" عمدة مدينة دنيبر على زيلينسكي

قال بوريس فيلاتوف عمدة مدينة دنيبر الأوكرانية، في حديث لصحيفة "بوليتيكو"، إنه غضب على رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي لأنه قد يحرم رئيس مقر الدفاع بالمدينة غينادي كوربان من الجنسية.

في وقت سابق، أعلن كوربان في تعليق على موقع Strana.ua على الإنترنت، أنه لا يستطيع

دخول أوكرانيا. ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو يظهر قيام حرس الحدود بمصادرة جواز سفره الأوكراني.

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وأضاف فيلاتوف: "آمل أن يكون هذا مجرد خطأ مأساوي. لا أريد حقا التفكير بأن الحكومة المركزية، تستغل وجود الأعمال القتالية في بلادنا، لتبدأ في إنشاء حكم استبدادي".

وتابع عمدة المدينة القول، إن الوضع الحالي "لا يعطي الحق لأي أحد في اغتصاب السلطة".

وفقا لبعض وسائل الإعلام الأوكرانية، قد يوقع زيلينسكي مراسيم سحب الجنسية من بعض الأشخاص، ومن بينهم رجل الأعمال الأوليغارشي إيغور كولومويسكي، ورئيس مقر الدفاع في دنيبر غينادي كوربان، والرئيس المشارك لمنصة المعارضة فاديم رابينوفيتش. ولم يتم حتى الآن نشر أي وثائق رسمية حول ذلك.

المصدر: نوفوستي