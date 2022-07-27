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الولايات المتحدة تنقل مقاتلات "إف 22" من ألاسكا إلى بولندا

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الولايات المتحدة تنقل مقاتلات
Legion-Media MediaPunch
طائرة مقاتلة من نوع "إف 22 رابتور" (صورة من الأرشيف)
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أعلن البنتاغون عن نقل 6 طائرات مقاتلة من نوع "إف 22 رابتور" من ولاية ألاسكا إلى بولندا لتعزيز بعثة الناتو في المنطقة.

وأفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس" التابعة للبنتاغون، نقلا عن مقر القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، بأن الطائرات الست وصلت مساء الثلاثاء إلى قاعدة "ليكنهيت" في بريطانيا.

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ومن المقرر أن تنتقل في وقت لاحق إلى القاعدة التكيتيكية الأمريكية رقم 32 بالقرب من مدينة لاسك البولندية، حيث ستنضم إلى "المهمة لردع" روسيا في الجناح الشرقي للناتو.

وكانت بولندا قد أعلنت في أبريل الماضي عن تعزيز قوات الناتو على أراضي البلاد، حيث وصل عدد العسكريين البريطانيين في بولندا إلى 700 فرد، وتم نشر وحدات إضافية من قوات الهندسة ومشاة البحرية.

المصدر: تاس

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