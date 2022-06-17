واشنطن تبحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تعتزم العمل على إيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب من الأراضي الأوكرانية.

وقال برايس في موجز صحفي: "نعمل بلا كلل لمساعدة السلطات الأوكرانية على تقييم طرق بديلة لزيادة القدرة الإنتاجية في النقاط الحدودية، والنظر في استخدام تكنولوجيا الاتصالات المتطورة كطرق أخرى، بالإضافة إلى التخزين المؤقت للمساعدة في إخراج كل هذه الحبوب من أوكرانيا".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة العمل على تطوير حلول بديلة حتى ترى تغييرا في الموقف الروسي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعمل على خطة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر السكك الحديدية، وإنشاء نقاط لإعادة الشحن على الحدود.

المصدر: RT