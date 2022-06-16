وزير الدفاع البريطاني: روسيا تتفوق على أوكرانيا في المدفعية بـ20 ضعفا

صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن روسيا تتفوق على أوكرانيا في المدفعية بواقع 20 ضعفا في بعض المناطق.

وأكد الوزير البريطاني في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الدول الغربية ستبدأ بتزويد أوكرانيا بأسلحة المدفعية البعيدة المدى وأنظمة الصواريخ التي ستسمح لكييف "بتحقيق التقدم".

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وقال والاس: "أعتقد أن لدى أوكرانيا توجد وستكون خلال الأسابيع القادمة الإمكانيات لتحقيق تقدم ملموس في شرق البلاد أو حماية الأماكن مثل أوديسا".

وذكر والاس أن بريطانيا اشترت من شركة بلجيكية 20 مدفعا آليا من نوع "إم 109" من عيار 155 ملم لتوريدها إلى أوكرانيا، مشيرا كذلك إلى أوكرانيا تحصل على "العشرات إم لم تكن المئات" من الصواريخ المضادة للسفن.

المصدر: نوفوستي