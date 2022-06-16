"غازبروم" زادت إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 67,5% في الأشهر الـ5 الأولى من العام
كشف رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، عن زيادة الشركة إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 67,5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وقال ميلر: "في الأشهر الخمسة من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زادت شركة غازبروم إمدادات غاز خط الأنابيب إلى الصين بنسبة 67,5%".
وفي توازن الوقود والطاقة في الصين، بلغت نسبة الغاز في نهاية العام الماضي 8,5%، وبحلول عام 2030، حددت البلاد هدفا للوصول إلى 15%.
وأكد ميلر: "ليس لدي شك في أنهم سيحققون هذا الهدف".
بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة "غازبروم" والشركة الصينية "سي إن بي سي" اتفاقية فنية حول طريق الشرق الأقصى لإمدادات الغاز الروسية إلى الصين.
المصدر: RT
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .