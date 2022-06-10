خبير: لا خسائر في دخل "غازبروم" الروسية

رغم انخفاض الحجم المادي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، إلا أنه لا توجد خسائر في الدخل، إذ أن "غازبروم" تتلقى الآن ما متوسطه 2.5 ضعف أرباح العملات الأجنبية مقارنة بعام 2021.

وحسب معطيات يقدمها الخبير الاستراتيجي ألكسندر نازاروف، فإن صادرات الغاز إلى أوروبا انخفضت إلى الحد الأدنى السنوي، بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

ويوضح نازاروف في قناته عبر "تلغرام" أن إمدادات الغاز إلى أوروبا انخفضت بنسبة 29.2 في المئة عن نفس الفترة من عام 2021، بعد إدخال مخطط "الغاز مقابل الروبل"، انخفضت الإمدادات بنسبة 36.8 في المئة. في مايو، تراجعت صادرات الغاز بنسبة 39.5 في المئة. في الفترة من 1 يناير إلى 28 مايو، انخفضت صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة 32 في المئة.

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ومنذ 11 مايو، أعيد تعيين عمليات التسليم عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى الصفر، "لقد قمنا بضخ متوسط حجم 42.5 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا منذ 21 مايو، وانخفضت عمليات التسليم عبر التيار التركي بمقدار الثلث إلى حوالي 21-22 مليون متر مكعب.

وقناة الإمداد الوحيدة المستقرة هي "نورد ستريم"، حيث يتم ضخ 170-172 مليون متر مكعب من الغاز.

ويخلص نازاروف إلى نتيجة أنه وعلى الرغم من انخفاض الحجم المادي للصادرات، فلا توجد خسائر في الدخل، فشركة "غازبروم"، تتلقى الآن ما متوسطه 2.5 ضعف أرباح العملات الأجنبية مقارنة بعام 2021.

المصدر: RT

قناة المحلل: ألكسندر نازاروف

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