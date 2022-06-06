واشنطن: نزود كييف بالأسلحة لأغراض دفاعية بحتة

زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة لأغراض دفاعية بحتة.

وقالت جان بيير في تعليقها على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى: "نوفر لهم فرصة حماية أراضيهم"، أي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إن الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى كييف تستخدم ضد المدنيين في دونباس.

وأعلن بوشلين استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل القوات الأوكرانية في قصف دونيتسك.

المصدر: نوفوستي