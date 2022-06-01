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بايدن يعلن تقديم راجمات صواريخ HIMARS لأوكرانيا

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بايدن يعلن تقديم راجمات صواريخ HIMARS لأوكرانيا
Legion-Media Future Image
صورة من الأرشيف
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ستتضمن راجمات الصواريخ الخفيفة المتنقلة من نوع HIMARS.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي، نشره البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "سأعلن اليوم عن تقديم حزمة مساعدات مهمة جديدة في مجال الأمن، يفترض أن تقدم المساعدة اللازمة للعسكريين الأوكرانيين في الوقت المناسب".

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وأضاف أنه "بفضل التمويل الإضافي لأوكرانيا، الذي صادق عليه الكونغرس بأغلبية ساحقة بدعم من الحزبين، تستطيع الولايات المتحدة مواصلة توريد كميات أكبر من الأسلحة لأوكرانيا".

وأكد بايدن أن الحزمة الجديدة تتضمن "قدرات جديدة وأسلحة متقدمة، بما فيها أنظمة HIMARS".

يذكر أن أوكرانيا أعلنت أكثر من مرة أنها تحتاج إلى الأسلحة الثقيلة، وخاصة المدافع البعيدة المد وراجمات الصواريخ.

المصدر: نوفوستي

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