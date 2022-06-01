بلينكن: كييف أكدت لواشنطن أنها لن تستخدم الأسلحة الغربية لمهاجمة أهداف في روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، معلقا على قرار تسليم راجمات صواريخ لأوكرانيا،، إن كييف أكدت لواشنطن أنها لن تستخدم هذه المنظومات لمهاجمة أهداف في روسيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة الموردة، أكد لنا الأوكرانيون أنهم لن يستخدموها ضد أهداف داخل الأراضي الروسية"، مشيرا إلى أن "هناك ثقة متبادلة بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستشمل أنظمة راجمات الصواريخ HIMARS.

ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن مطالب كييف للغرب بتزويدها بأنظمة راجمات صواريخ متعددة هي استفزاز مباشر يهدف إلى جر دول أخرى للتورط في الأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس