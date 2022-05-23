عبثية العقوبات الغربية تطال 3 عازفين روس.. وأوركسترا دولية ترد على الإجراء بحزم

يتواصل مسلسل فرض العقوبات العبثية ضد روسيا، والتي طالت مختلف مناحي الحياة واستهدفت أيضا المبدعين الروس العالميين الأحياء منهم والأموات، وهذه المرة طالت عازفين روس في فرقة دولية.

وفي علامة احتجاج على استبعاد القائمين على مسابقة "رودولفو ليبيزر" الدولية للكمان في مدينة غوريزيا الواقعة شمال شرق إيطاليا، ثلاثة عازفي كمان روس، أعلنت أوركسترا "إف في جي" أنها لن تشارك في هذه المسابقة.

triesteprima.it

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن باولو بيتيزيول قوله بهذا الشأن: "نحن آسفون جدا لخرق التقليد الذي بموجبه رافقت أوركسترا (إف في جي) الموسيقيين العالميين خلال المسابقة"، مضيفا تشديده في هذا السياق "لكن لا يمكننا إلا أن نرد بشكل موحد وحاسم على قرار يبدو لنا غير عادل تماما. الثقافة هي أحد الأسلحة القليلة التي نملكها لمداواة الجروح وتقريب الشعوب والأمم من بعضها البعض، وإقامة الوحدة بدلا من الانقسام والعداوات. هذا الاستبعاد، من جهة أخرى، يسير في الاتجاه المعاكس تماما".

المصدر: triesteprima.it