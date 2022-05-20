بيسكوف يرحب بفكرة الاسم الجديد للساحة في محيط السفارة الأمريكية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين ينظر بشكل إيجابي، لمبادرة برلمان مدينة موسكو، بتسمية محيط السفارة الأمريكية بـ "ساحة المدافعين عن دونباس".

وأضاف بيسكوف: "ليست فكرة سيئة .. فكرة جيدة جدا. إذا نجحت فستكون جيدة جدا".

يوم الأربعاء الماضي، قدم نواب "دوما" مدينة موسكو، اقتراحا بتغيير اسم الساحة والتقاطع المحيط بمبنى السفارة الأمريكية، ليصبح -"ساحة المدافعين عن دونباس".

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ويفترض أن يؤدي ذلك إلى تغيير العنوان الرسمي للسفارة الأمريكية – لأن مبانيها تقع في الساحة المذكورة.

المصدر: تاس