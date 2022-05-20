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بيسكوف يرحب بفكرة الاسم الجديد للساحة في محيط السفارة الأمريكية

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بيسكوف يرحب بفكرة الاسم الجديد للساحة في محيط السفارة الأمريكية
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين ينظر بشكل إيجابي، لمبادرة برلمان مدينة موسكو، بتسمية محيط السفارة الأمريكية بـ "ساحة المدافعين عن دونباس".

وأضاف بيسكوف: "ليست فكرة سيئة .. فكرة جيدة جدا. إذا نجحت فستكون جيدة جدا".

يوم الأربعاء الماضي، قدم نواب "دوما" مدينة موسكو، اقتراحا بتغيير اسم الساحة والتقاطع المحيط بمبنى السفارة الأمريكية، ليصبح -"ساحة المدافعين عن دونباس".

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ويفترض أن يؤدي ذلك إلى تغيير العنوان الرسمي للسفارة الأمريكية – لأن مبانيها تقع في الساحة المذكورة.

المصدر: تاس

 

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