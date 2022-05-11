واشنطن تكشف سبب زيارة السفير الأمريكي للخارجية الروسية

علقت واشنطن على زيارة السفير الأمريكي جون سوليفان وزارة الخارجية الروسية في موسكو، موضحة أن الزيارة جاءت لبحث "جملة من القضايا الثنائية الخاصة التي تهم البلدين".

ووصل السفير الأمريكي إلى مبنى الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، حيث اجتمع بنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في لقاء قالت الدائرة الدبلوماسية الروسية إنه تم فيه بحث "عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي"، دون تحديد موضوعات النقاش.

وقال رئيس الخدمة الصحفية للخارجية الأمريكية، نيد برايس، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا خلال المناقشات: "أستطيع أن أؤكد أن سفيرنا في روسيا التقى اليوم بممثلي السلطات الروسية. ونوقشت مجموعة ضيقة من الموضوعات الثنائية".

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمبدأ "عدم مناقشة أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وقال برايس: "في الواقع، نحافظ على اتصالات دبلوماسية مع روسيا من خلال سفارتنا في موسكو"، مضيفا أن العلاقات بين موسكو وواشنطن معقدة، ولكن "في الوقت نفسه، نعتقد أن قنوات الاتصال يجب أن تظل مفتوحة".

ومن اللافت أن زيارة المسؤول الأمريكي تزامنت مع استدعاء الخارجية الروسية لسفير بولندا لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي، على خلفية التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: وكالات + RT