سيناتور: نشر الأسلحة النووية في أوكرانيا طريقة لنهاية العالم

عبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده بأن نشر الأسلحة النووية لحلف الناتو في أوكرانيا قد يؤدي إلى نهاية العالم.

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وكتب بوشكوف في صفحته على "التلغرام": "إن نشر الأسلحة النووية في أوكرانيا طريقة مؤكدة لنهاية العالم. يجب استبعاد ذلك تحت جميع الظروف".

وحذر من أن هذه الخطوة غير المقبولة ستؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للأمن العالمي.

وعبر مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، سابقا، في حديثه لقناة "سكاي نيوز" عن أمله بألا ينشر حلف الناتو أسلحته النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي خلافا للولايات المتحدة لا ينشر منشآته النووية في أي منطقة خارج أراضيه الخاصة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن ضخ أوكرانيا بالأسلحة، وإعداد القوات الأوكرانية لاستخدام المعدات الغربية، وإرسال المرتزقة إليها، وإجراء تدريبات لدول حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية، يزيد من احتمالية نشوب صراع مباشر ومفتوح بين الناتو وروسيا، مما ينطوي على مخاطر تحوله إلى حرب نووية كاملة.

المصدر: نوفوستي