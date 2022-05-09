 
مباشر

لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 75

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 75
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz7k

يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ75 والذي يتزامن مع احتفال روسيا بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى قبل 77 عاما.

ميدانيا

.......................................................

ردود الفعل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا