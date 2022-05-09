لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 75

يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ75 والذي يتزامن مع احتفال روسيا بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى قبل 77 عاما.

ميدانيا

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