مسؤول بيلاروسي: مينسك اختارت التحالف مع موسكو لتكون تحت المظلة النووية الروسية

أعلن نائب وزير الخارجية البيلاروسي يوري أمبرازيفيتش أن بلاده اتخذت خيارا استراتيجيا بعلاقات التحالف مع روسيا، مؤكدا أن مينسك لا تخشى على سيادتها تحت المظلة النووية الروسية.

وقال المسؤول البيلاروسي يوم الأحد عبر قناة ONT التلفزيونية: "لقد اتخذنا منذ زمن وبشكل جدي خيارا استراتيجيا، لصالح علاقات التحالف مع روسيا، وعلاقاتنا العسكرية والسياسية ثابتة على أعلى مستوى، وهي الضامن لأمننا وأمن بيلاروس كدولة ولكل مواطن".

ووفقا له، لا داعي للخوف من الاندماج الوثيق مع روسيا الاتحادية، مشددا على انه "في الواقع، عندما يقولون إن الاندماج مع روسيا هو طريق مباشر لفقدان السيادة البيلاروسية، فلا شيء من هذا القبيل. بيلاروس لديها سيادة لا تقل عن سيادة بلجيكا أو التشيك أو أي بلد آخر".

وذكر أمبرازيفيتش الاقتصاد البلجيكي كمثال، مشيرا إلى 60% من حجم تجارته يرتبط بألمانيا، متسائلا: "أي نوع من استقلال مملكة بلجيكا من وجهة نظر أمنها، من وجهة نظر القوات المسلحة، هل يمكننا التحدث على وجه التحديد في سياق تعاون الناتو؟ نعم، بالطبع، تم حل كل هذه القضايا بفضل مظلة الناتو"، موضحا أنه فيما يتعلق ببلده، "يتم حل هذا الأمر مع روسيا بنفس الطريقة بالضبط - بمعنى أن لدينا اتفاقيات ذات صلة على أعلى مستوى".

وأكد الدبلوماسي أن الدول المتحالفة مع دول ذات قدرات نووية كبيرة، غير معرضة للصراعات العسكرية، مشيرا إلى ان "بيلاروس تستخدم عن وعي إمكانيات المظلة النووية لروسيا الاتحادية".

كما أشار أمبرازيفيتش إلى أن عضوية بيلاروس في منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي "عنصر إقليمي أوراسيوي إضافي لأمن البلاد"، متابعا: "لقد تمكنا مؤخرا من التحقق من جدوى هذه المنظمة في المثال الكازاخستاني".

المصدر: "تاس"