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وزارة الدفاع البيلاروسية: الناتو يرى أوروبا الشرقية مسرحا محتملا للعمليات العسكرية

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وزارة الدفاع البيلاروسية: الناتو يرى أوروبا الشرقية مسرحا محتملا للعمليات العسكرية
Legion-Media
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قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الناتو ينظر إلى منطقة أوروبا الشرقية على أنها المسرح الأكثر احتمالا للعمليات العسكرية، كما يتضح من خطط مناورات "المدافع عن أوروبا 2022".

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن حلف الناتو يعتبر منطقة أوروبا الشرقية "المسرح الأكثر احتمالا للعمليات العسكرية".

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وأفادت الوزارة أنه في الفترة من 1 مايو إلى 27 مايو، من المقرر إجراء مناورات واسعة لقوات متعددة الجنسيات في 19 دولة أوروبية، وستجري في مراكز وساحات التدريب ومياه بحر البلطيق وبحر الشمال.

وذكرت أنه خلال المناورات سيتم التدريب على نقل مجموعات من قوات الحلف بين الأراضي الأوروبية، والتحقق من جاهزية وقدرات البنية التحتية لهذه الدول لاستقبال ونشر القوات الإضافية، وعلى قدرات المجموعات على تنفيذ مهمات الدعم الشامل للعمليات في أوروبا الشرقية ودول البلطيق.

وقالت الوزارة البيلاروسية إنه من المقرر تنفيذ المناورات الرئيسية في الدول المجاورة لبيلاروس، مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

المصدر: نوفوستي

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