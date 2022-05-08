جونسون: يجب تزويد كييف بأسلحة تمكنها من استعادة أراضيها

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اجتماع قادة السبع ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بضرورة "تزويد أوكرانيا بأسلحة تمكّنها من استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد، في رسالة نشرها مكتب رئيس الوزراء: "أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة تسمح لها ليس فقط بالاحتفاظ بأراضيها، ولكن أيضا باستعادتها."

كما شدد على أن "العالم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بشكل أسرع لدعم أوكرانيا"، مشيرا مع قادة آخرين إلى "ضرورة زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".

وأكد بيان مجموعة السبع، الذي أصدره البيت الأبيض عقب اجتماع افتراضي لقادة المجموعة مع زيلينسكي، استعداد المجموعة لمواصلة تقديم "المساعدة العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية"، فضلا عن الدعم في مجال أمن المعلومات.

المصدر: "تاس"