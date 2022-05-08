قراء صحيفة بريطانية ينتقدون قرار جونسون بمساعدة أوكرانيا على حساب معيشتهم

أثار القرار الأخير لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إرسال حزمة مساعدات أخرى إلى أوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، حفيظة البريطانيين، وظهرت انتقاداتهم في صحيفة "إكسبريس".

وبحسب قراء الصحيفة، فإن جونسون يستخدم أموال دافعي الضرائب لكنه لا يهتم بمشاكلهم، التي تفاقمت بسبب ارتفاع التضخم.



وقال أحد رواد الصحيفة: "الأعمال الخيرية تبدأ من المنزل. يجب على بوريس مساعدة البريطانيين في أسعار المواد الغذائية والطاقة لدينا. إنه عار مطلق، على ما يبدو أنه يريد أن يصبح ملكا. ما هي الدول الأخرى التي تتبرع بهذا المبلغ من المال بينما يعاني شعبها؟".

وفي تعليق آخر: "كل هذا بينما يحرم متقاعدينا من خلال عدم الوفاء بوعده بالإغلاق الثلاثي الموعود. وهو يحاول حرمان الأطفال الفقراء من الوجبات المدرسية بعد ساعات الدوام المدرسي. إنه يرفع ضرائب صفرية على طاقتنا ويرفض إلغاء ضريبة القيمة المضافة. رئيس الوزراء وزير بلا بوصلة أخلاقية ضل طريقه كأولوية لشعب المملكة المتحدة ".

"بوريس لديه أموال لأوكرانيا. لديه أموال للاحتفال في 10 داونينج ستريت ولديه أيضا أموال لشراء اشتراكات إباحية لوزرائه في مجلس النواب، لكن لا شيء لمساعدة الناخبين بأجر معيشي" .

وقال شخص آخر: "بوريس حدد الأولويات ولا يمكنه إرضاء الجميع، آسف. الصورة الجيدة في وسائل الإعلام العالمية لا تقدر بثمن بالنسبة له!".

وفي رأي آخر، "بوريس جونسون لا يفكر إلا في بوريس جونسون والسمعة على الساحة الدولية. إنه أمر مضحك، لديه المال ليقدمه للجميع باستثناء هذا البلد. يجب أن يركز على البريطانيين الذين يعانون من تكاليف المعيشة اليومية ونقص المساكن بسبب المهاجرين وغياب تام للعمل بشأن تكاليف الطاقة، لقد تم انتخابه ليمثل شعب بريطانيا حتى لا نعيش في فقر، نعطي أموالنا للمساعدات الخارجية ونعزز الصراعات، ويؤجج الوضع ويعرض هذا البلد للخطر. تشرشل ولن يكون كذلك أبدا! لذا قم بعملك اللعين!".

المصدر: نوفوستي