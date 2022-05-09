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موسكو تعلق على اقتراحات الاتحاد الأوروبي بإرسال أموال روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا

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موسكو تعلق على اقتراحات الاتحاد الأوروبي بإرسال أموال روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا
Sputnik
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قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي إن اقتراح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بسحب الأموال الروسية المجمدة وإرسالها لأوكرانيا غير قانوني ويقوض الثقة بأوروبا.

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وأضاف غروشكو: "هذا هو تدمير أساس العلاقات الدولية، وهذه القرارات، إذا تم اتخاذها، ستضرب الأوروبيين أنفسهم، والنظام المالي، وتقوض الثقة في أوروبا والغرب بشكل عام، لأن هذا يعد خروجا تاما عن القانون.. هذا قانون الغاب".

وأكد غروشكو، "لذلك، فإن عددا كبيرا من الدول، إلى جانب روسيا، ستدافع عن النظام العالمي على أساس القانون الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اقترح بوريل أن تنظر دول الاتحاد الأوروبي في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة من أجل توجيه هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

وبحسب تصريحات رسمية روسية، فإنه نتيجة للعقوبات الغربية ضد روسيا، تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا.

المصدر: تاس

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