بوريل يدعو للاستحواذ على الأمول الروسية المجمدة على غرار أفغانستان

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي النظر في مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتوجيهها لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية، في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى أن الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق رقابتها وسيطرتها على مليارات الدولارات من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، وذلك لاستخدامها جزئيا للتعويضات المحتملة لضحايا الإرهاب، فضلا عن المساعدات الإنسانية للبلاد، ونوه بوريل بأنه سيكون من الممكن النظر في خطوات مماثلة للتصرف مع الاحتياطيات الروسية.

وأضاف بوريل: "من جانبي أويد ذلك، لأنه منطقي للغاية".

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وشدد بوريل على أن مسألة تمويل إعادة إعمار أوكرانيا هي إحدى القضايا السياسية الرئيسية، بالنظر إلى "المبلغ الهائل من المال" الذي يجب أن يخصص لذلك.

المصدر: تاس