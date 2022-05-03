بوريل يرجح فصل مجموعة أخرى من البنوك الروسية عن نظام سويفت

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه سيتم عزل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وقال بوريل للصحفيين خلال زيارة إلى أمريكا اللاتينية، حسبما ذكرت قناة VPI الفنزويلية:"في القطاع المالي، سيتم فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام SWIFT. لا يمكنني الإفصاح أكثر وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط".

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إنّ سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصّته 37% من السوق، سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت، بالإضافة إلى مصارف "بنك اوتكريتي" و"نوفي كومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب".

المصدر: نوفوستي