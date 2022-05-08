مدير وكالة الفضاء الروسية يعلق على حذف "يوتيوب" أغنية "روس" التي كتب كلماتها

علّق مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين على حذف موقع "يوتيوب" أغنية "روس" التي كتب كلماتها وظهر فيها.

وقال روغوزين في تصريح على قناته عبر تطبيق "تيليغرام": "استمع إلى أغنية أخرى، إن هذه الأغنية تتحدث عن الروس، عن نضالنا من أجل الحقيقة والعدالة.. من أجل حق روسيا في أن تعيش بفكرها وتدير أرضها العظيمة متعددة القوميات بشكل مستقل".

إقرأ المزيد

وتابع: "مؤلف الموسيقى صديقي، وهو موسيقي كازاخي موهوب بقلب روسي اسمه إلياس أوتوف، والكلمات من تأليفي، والجوقة التي تظهر في الأغنية هم شباب من مجمع بايكونور الفضائي الروسي في كازاخستان، وهم روس".

واعتبر أن "تصرف يوتيوب يظهر رغبة الرقابة الأمريكية في عرض ما يتوافق فقط مع رؤيتها للعالم".

وأكد أن الجانب الروسي لديه فهمه الخاص للتاريخ، مضيفا: "روسيا هي التي هزمت جيوش نابليون، حيث قاتلتنا جميع جيوش الاتحاد الأوروبي الحالي... روسيا هي التي بنت أكبر قوة عظمى، الاتحاد السوفيتي".

وأردف قوله: "الجيش الأحمر هو الذي اجتاح برلين، في حين أن الجيش الألماني هزم جميع الجيوش والمصانع العسكرية لبلدان الاتحاد الأوروبي الحالي، ورائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أول من غزا الفضاء في العالم… فهل هذا يؤذي عينيك؟".

المصدر: "تاس " + RT