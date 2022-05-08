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"يوتيوب" يحذف فيديوهات روغوزين من قناة "روس كوسموس"

أخبار العالم

AP Yuri Kochetkov
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حذف موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية اليوم الأحد فيديوهات مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين من قناتها.

وشمل هذا الإجراء نحو عشرين فيديو يبلغ إجمالي عدد مشاهداتها نحو خمسة ملايين.

وتظهر هذه الفيديوهات مشاركة روغوزين في إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وزيارات له إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي، ومقابلات معه، فيما لم يوضح "يوتيوب" سبب هذا الإجراء.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان روغوزين اليوم أن روسيا في حال اندلاع حرب نووية، تستطيع "تدمير دول الناتو في غضون 30 دقيقة"، مشددا على ضرورة تفادي مثل هذا السيناريو.

المصدر: وكالات

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