لوكاشينكو يحذر الغرب من وجود دولة نووية تحمي ظهره

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يدرك مدى قوة الناتو، وحذر الغرب من وجود دولة نووية- روسيا، خلف ظهره.

ونوه لوكاشينكو بأنه كان يدرك دائما "مدى الفرق بين حجم جيش بلاده والناتو (هذه الآلة الضخمة) ... لكن يجب ألا ننسى أنه توجد خلفنا قوة نووية ممثلة في روسيا. ولدينا اتفاق بهذا الخصوص معها. وطالما تحدثنا عن هذا الموضوع مؤخرا مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وعند حديثه عن التهديد العسكري المحتمل من جانب الغرب، وعد رئيس بيلاروس "بتحطيم قرون" المعتدين.

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وقال: "دعهم يحاولون. ليعرفوا أننا قمنا بتحطيم قرون غيرهم سابقا. لذلك، إذا أرادوا المحاولة، على الرحب والسعة".

وذكر لوكاشينكو أنه أيضا يشعر بالقلق، لأنه "تم تجميع 32 ألف عسكري وهناك من يتحدث عن 40 ألفا أحضروهم اليوم إلى بولندا وليتوانيا (... ). نحن نراقب الوضع بعناية شديدة. لقد قلت للعسكريين دائما: يجب توخي الحذر ولا يجوز تكرار عام 1941. لذلك سنرد".

المصدر: إنترفاكس