أشار ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي لإقدام النازيين الجدد على تفخيخ السكك الحديد والجسور في مدينة سلافيانسك بمنطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال ميزينتسيف في إفادة صحفية: "في سلافيانسك، بجمهورية دونيتسك الشعبية، قام النازيون الجدد التابعون للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بتلغيم جسر سكة حديد سلافيانسك كراماتورسك وجسر السيارات عبر نهر سوخوي توريتس، والذي يخططون لتفجيره وإلقاء اللوم على الوحدات الروسية المتقدمة".

وأضاف: "في كراماتورسك، أعد المسلحون مواقع إطلاق نار في المدرسة رقم 20 وروضة الأطفال رقم 87، ويتم بالقوة احتجاز سكان المنازل المجاورة في الأقبية"، مشيرا إلى أن جميع الطرق المؤدية إلى هذه المرافق تم تلغيمها.

كما أعد القوميون تحصينات ومخزنا للذخيرة، في المنطقة المجاورة لمبنى مستشفى الأطفال الإقليمي رقم 22 في خاركوف. ووفق ميزينتسيف، أجبر طاقم المستشفى وجميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، على مغادرة المنشأة الطبية تحت تهديد العنف الجسدي.

المصدر: "نوفوستي"