أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الإعلام العالمية تتجاهل الحقائق الدامغة حول الجرائم التي يرتكبها النازيون في أوكرانيا ولا تكترث للوضع الحقيقي على الأرض.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "نحذر ما يسمى بالغرب المتحضر مسبقا من الأعمال اللاإنسانية التي تفتعلها السلطات الأوكرانية وفقا لسيناريو "بوتشا"، وستتهم بها القوات الروسية. ومن المقرر نشرها على نطاق واسع في المستقبل القريب عن طريق وسائل الإعلام الغربية وشبكات الإنترنت".

وأضاف: "تواصل وسائل الإعلام العالمية تجاهل الحقائق الواضحة للجرائم التي يرتكبها المتطرفين الأوكرانيين، فهم لا يهتمون بالوضع الحقيقي... ببساطة ينفذون مهمة مواصلة التحريض على العداء لروسيا بسبب أحداث ملفقة بشكل واضح".

المصدر: تاس