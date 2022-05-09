"غازبروم": الطلبات الأوروبية للغاز الروسي تبلغ 98,9 مليون متر مكعب

أفاد المتحدث باسم شركة "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، بأن الطلبات الأوروبية للغاز الروسي ازدادت، اليوم الاثنين، إلى 98,9 مليون متر مكعب مقارنة مع 92,1 مليون متر مكعب في اليوم السابق.

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وقال كوبريانوف للصحفيين: "تزود شركة "غازبروم" الغاز الروسي لنقله عبر أراضي أوكرانيا بنظام عادي وفقا للطلبات المؤكدة للمستهلكين الأوروبيين للتاسع من مايو الجاري أي على مستوى 98,9 مليون متر مكعب".

وكانت الطلبات الأوروبية وصلت إلى مستواها الأقصى أي 109,6 مليون متر مكعب في أوائل مارس الماضي.

المصدر: تاس