خبير ألماني: إمداد أوكرانيا بالأسلحة يقرّب أوروبا من المواجهة المباشرة مع روسيا

أكد خبير السياسة الألماني يوهانس فارفيك، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في التسوية لكنه يؤدي إلى إطالة أمد المواجهة، ويقرّب أوروبا من الصدام المباشر مع روسيا.

وكتب الخبير في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لقناة ZDF التلفزيونية، أن شحنات الأسلحة تقرّب أوروبا من المشاركة الحقيقية في الأعمال العدائية والمواجهة المباشرة مع روسيا.

وأكد أن روسيا تلعب حاليا دورا مهيمنا في تطورات الوضع في أوكرانيا، ولن يكون توريد الأسلحة قادرا على قلب مجرى الأحداث.

وقال: "بدلا من ذلك، يجب علينا تحديد أهدافنا السياسية بتعقل وواقعية، وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات صعبة"، مشيرا إلى ضرورة حل الصراع عبر الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة Das Erste أن ألمانيا ستنقل سبع عربات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000 إلى أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، وصلت إلى أوكرانيا من ألمانيا 1,5 ألف من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة من طراز Strela و100 مدفع رشاش MG3 و8 ملايين طلقة.

المصدر: RT