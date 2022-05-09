نائبة رئيس البوندستاغ تنادي بزيادة تسليح أوكرانيا

اعتبرت نائبة رئيس البوندستاغ كاترين غورينغ إيكاردت أن حجم المساعدة العسكرية التي قدمتها ألمانيا إلى كييف غير كافية، مشيرة إلى وجوب زيادة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت إيكاردت اليوم الاثنين على الهواء في قناتي RTL و N-tv، "أعتقد أن هذا لا يكفي لأوكرانيا في الوقت الحالي، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقديم كل ما في وسعنا، بطريقة ما مع شركائنا الأوروبيين"، منوهة بأنه ضروري لتعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا.

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وتابعت قائلة: "يجب تسليم الأسلحة الثقيلة، أعتقد أن هذا مهم للغاية".

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات داخل ألمانيا بضرورة زيادة التسليح إلى أكروانيا إلا أنه بالمقابل هنالك أصوات تنادي وتطالب الحكومة بضرورة وقف التسليح لما له من انعكاسات على البلاد وخوفا من تأجيج الصراع أكثر.

المصدر: تاس





