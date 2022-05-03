تأييد الألمان لتوريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا ينخفض إلى دون الـ 50%

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث Forsa لقناتي RTL وN-TV الألمانيتين، انخفاض مستوى دعم سكان ألمانيا لتوريد الأسلحة الهجومية والثقيلة لأوكرانيا خلال شهر من 55% إلى 46%.

ووفقا لبيانات المسح، ارتفعت نسبة المعارضين لهذه الإمدادات من 33% في أوائل أبريل إلى 44% في بداية مايو، في حين اتضح أن أعلى نسبة تأييد لهذه الإمدادات كانت بين مؤيدي حزبي "اتحاد 90/الخضر والاتحاد الديمقراطي المسيحي" (66% و62% على التوالي).

في الوقت ذاته، اتضح أن معظم معارضي الإمدادات هم من سكان جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة (57%)، ومن أنصار حزب اليسار (56%)، ومن حزب البديل لألمانيا (88%)، بينما انقسم مؤيدة الحزب الديمقراطي الحر بالتساوي بين مؤيد ومعارض.

كما أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو، وشارك فيه 1004 أشخاص، أن 24% فقط من المستطلعين يعتقدون أن النزاع في أوكرانيا يمكن حله بالوسائل العسكرية، بينما أبدى 70% رأيا مفاده أنه يجب إيجاد حل من خلال المفاوضات والدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، أبدى 57% مخاوف من أن قرار توريد الأسلحة الثقيلة يزيد من خطر انتشار الأعمال العدائية إلى دول أخرى أو حتى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

المصدر: نوفوستي