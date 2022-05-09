دونيتسك: مقتل أكثر من 100 شخص خلال 82 يوما من تصعيد القوات الأوكرانية في دونيتسك

أفاد مكتب ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار (JCCC) بمقتل 106 أشخاص خلال 82 يوما من التصعيد من قبل قوات الجيش الأوكراني في مناطق دونيتسك.

وجاء في البيان: "خلال 82 يوما من التصعيد، قتل 106 مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال. وأصيب 479 مدنيا بينهم 39 طفلا، بجروح متفاوتة الخطورة".

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وتضرر 3226 مبنى سكنيا و 681 من مرافق البنية التحتية المدنية.

وأضاف البيان، خلال هذه الفترة، سجلت البعثة 608 2 هجوما، منها 351 2 باستخدام أسلحة ثقيلة. وإجمالا، أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 25000 ذخيرة من مختلف العيارات استهدفت مناطق جمهورية دونيتسك، بما في ذلك 27 صاروخا من "Tochka-U OTRK"، وخمسة BM- 30 صاروخا من طراز "MLRS" من طراز "Smerch" و 10 صواريخ MLRS من طراز "BM-27"Hurricane" و3606 صاروخ MLRS من طراز "BM-21 Grad".

المصدر: نوفوستي