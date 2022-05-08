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دونيتسك: قوات كييف تقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة

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دونيتسك: قوات كييف تقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
جمهورية دونيتسك الشعبية - أرشيف
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أكد مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية قصفت حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك بقذائف من العيار الثقيل.

وكتب على "تيليغرام": "أطلقت القوات الأوكرانية 4 قذائف من عيار 122 مم على حي بتروفسكي بالمدينة".


ويقع حي بتروفسكي غربي دونيتسك عاصمة الجمهورية، وهو أبعد جزء من المدينة عن المركز.

وتعرضت المنطقة بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا منذ عام 2014 عندما أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف للقصف المنتظم من القوات الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"

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