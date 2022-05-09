قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف من عيار 122 مم
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية قصف القوات الأوكرانية منطقة كيروفسكي في دونيتسك العاصمة بقذائف من العيار الثقيل.
وجاء في بيان عن الجمهورية أنه "تم تسجيل قصف الجماعات المسلحة الأوكرانية حي بيسكي بمنطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك".
وأوضحت أن التشكيلات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 122 مم.
وأمس، قتل مدني بقصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.
"المصدر: RT