وسائل إعلام ألمانية: صيحات استهجان بوجه سفير أوكرانيا لدى برلين - فيديو

ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، تعرض لصيحات استهجان أثناء وضعه أكاليل الزهور عند النصب التذكاري للجنود السوفييت في العاصمة برلين.

وأشارت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، إلى أن "الحاضرين صاحوا ميلنيك، ارحل!" باللغتين الألمانية والأوكرانية.

ووصف ميلنيك في مقابلة سابقة مع "RND" قرار شرطة برلين حظر استخدام الأعلام الأوكرانية خلال الأحداث التذكارية في العاصمة الألمانية يومي 8 و9 مايو، بأنه "صفعة لأوكرانيا".

وأمرت الشرطة الألمانية في وقت سابق، متظاهرين تجمعوا عند النصب التذكاري السوفيتي في برلين بسحب علم أوكراني ضخم حملوه احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتبت شرطة برلين على "تويتر" بعد نشر العلم: "للحفاظ على سلمية الاحتفال واحترامه بالدرجة الأولى، حرص زملاؤنا على طي علم أوكراني يبلغ طوله حوالي 25 مترا".

وخوفا من وقوع اشتباكات لاسيما مع نشطاء موالين لروسيا، أعلنت شرطة برلين الجمعة، حظر نشر الأعلام أو الرموز العسكرية في نحو 15 موقعا في العاصمة الألمانية خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية التي تستمر حتى الاثنين.

ويقع النصب التذكاري على أطراف حديقة تيرغارتن بالقرب من بوابة براندنبورغ، ويخلد ذكرى 80000 جندي سوفيتي سقطوا أثناء تحرير برلين قبل استسلام ألمانيا النازية في 8 مايو 1945.

وتحيط به دبابتان سوفيتيتان، بينما ينتصب تمثال برونزي لجندي منتصر في الجيش الأحمر على قاعدة رخامية.

المصدر: RT + "برلينر تسايتونغ"