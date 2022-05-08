الشرطة الألمانية تلزم المتظاهرين بإزالة علم أوكراني ضخم حملوه عند نصب سوفيتي

أمرت الشرطة الألمانية متظاهرين تجمعوا عند النصب التذكاري السوفيتي في برلين بسحب علم أوكراني ضخم حملوه احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتبت شرطة برلين على "تويتر" بعد نشر العلم: "للحفاظ على سلمية الاحتفال واحترامه بالدرجة الأولى، حرص زملاؤنا على طي علم أوكراني يبلغ طوله حوالي 25 مترا".

وخوفا من وقوع اشتباكات لاسيما مع نشطاء موالين لروسيا، أعلنت شرطة برلين الجمعة حظر نشر الأعلام أو الرموز العسكرية في نحو خمسة عشر موقعا في العاصمة الألمانية خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية التي تستمر الاثنين.

وتم نشر نحو 1600 عنصر شرطة في العاصمة الأحد لمنع الصدامات، وسيكون هناك 1800 شرطي الاثنين، عندما ستقيم موسكو العرض العسكري في 9 مايو، في ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثار القرار ضجة كبيرة، لاسيما في أوساط الجالية الأوكرانية، ووصف سفير أوكرانيا في ألمانيا أندريه ميلنيك القرار بأنه "فاضح" ويشكل "صفعة لأوكرانيا".

واشتهر الدبلوماسي بعدم تلطيف كلماته للقادة الألمان، ووضع إكليلا من الزهور باللونين الأزرق والأصفر لبلاده أمام النصب التذكاري السوفياتي، في قلب برلين صباحا.

ويقع النصب التذكاري على أطراف حديقة تيرغارتن بالقرب من بوابة براندنبورغ، ويخلد ذكرى 80000 جندي سوفيتي سقطوا أثناء تحرير برلين قبل استسلام ألمانيا النازية في 8 مايو 1945.

وتحيط به دبابتان سوفيتيتان، بينما ينتصب تمثال برونزي لجندي منتصر في الجيش الأحمر على قاعدة رخامية.

المصدر: أ ف ب